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Фінляндія обмежить роботу барів та ресторанів через коронавірус

Середа, 22 грудня 2021, 12:17

Фінляндія обмежить години роботи ресторанів, щоб стримати зростання кількості випадків зараження COVID-19 і поширення нового варіанту "Омікрон".

Про це заявив уряд Фінляндії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Вводяться додаткові обмеження на роботу барів та ресторанів. З п'ятниці, 24 грудня, вони мають закриватися не пізніше ніж о 22 годині, а продаж алкоголю допускається до 21 години. 

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З вівторка, 28 грудня, продаж алкоголю дозволяється не пізніше ніж до 17 години, працювати можна до 18 години. 

Якщо ресторани перевіряють у відвідувачів коронапаспорти, вони можуть бути відкриті для подачі їжі до 20 години.

З 24 грудня коронапаспорт стане обов'язковим для відвідування ресторанів швидкого харчування, кафе, піцерій тощо після 18 години.

Обмежено буде і кількість відвідувачів: у барах не більше 50%, у ресторанах – до 75% від максимального завантаження.

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Крім того, з 28 грудня до 16 січня посилюються вимоги для тих, хто прибуває до Фінляндії з інших країн Шенгенської угоди та ЄС. Крім сертифіката про вакцинацію або перенесений ковід необхідно буде пред'явити довідку про негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки.

Уряд також вирішив, що університети та інші дорослі студенти перейдуть на дистанційне навчання після різдвяних канікул.

Хоча Фінляндія залишається однією з країн, які найменше постраждали від пандемії, останніми тижнями рівень зараження в ній зростає.

Минулого тижня у країні з населенням 5,5 мільйонів людей було зафіксовано приблизно 13 400 нових випадків у порівнянні з 10 600 тижнем раніше. 

Близько 83,3% людей віком від 12 років отримали дві дози вакцини.

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Фінляндія Коронавірус
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