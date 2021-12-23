В Финляндии зафиксировали новый максимум случаев коронавируса

В Финляндии было диагностировано 3000 новых случаев коронавируса, что является новым суточным рекордом с начала эпидемии.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий максимум был зафиксирован в среду, когда заражений было зафиксировано 2877.

Больше всего инфицированных в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где обнаружен 1701 случай заражения COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли три человека. Всего за время пандемии в Финляндии зафиксировано 1504 смерти в результате коронавируса.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч жителей составила по всей стране 504 случая, в Хельсинки и Уусимаа 789,1.

Напомним, с 24 декабря Финляндия ограничит часы работы ресторанов, чтобы сдержать рост количества случаев заражения COVID-19 и распространение нового варианта "Омикрон".

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