Росія, реформи, антикорупція: посол розповіла, що визначає рішення НАТО щодо України

На думку посла України при Північноатлантичному альянсі Наталії Галібаренко, проведення реформ є ключовим аргументом для зближення України та НАТО.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання про те, що здатне змінити скепсис окремих членів НАТО щодо членства України, вона наголосила, що на першому місці є реформи, включаючи антикорупційні. "Звичайно, сильно переконує прогрес у реформах. Коли Україна демонструє, що, наприклад, ухвалюються відповідні закони, і головне – вони імплементуються, це грає дуже на нашу користь", - переконана дипломатка.

Серед законів, ухвалення та втілення яких чекає Альянс та які можуть допомогти Україні, вона відзначила закон про СБУ, виконання ухвалених раніше законів про оборонні закупівлі та про розвідку.

"Але тут ніхто не знімає питання боротьби з корупцією, питання прозорості судової системи. НАТО дуже часто наголошує нам, що це альянс не лише військово-політичний, це альянс в тому числі цінностей. Щоб бути в цьому елітному клубі, ми маємо сповідувати ті самі цінності".

Між тим ключовим фактором, який заважає руху до вступу в Альянс, посол назвала російський вплив. Галібаренко вважає, що агресія проти України від початку має на меті запобігти інтеграції України у західні структури, у тому числі з Альянсом

"На жаль, для багатьох країн російський фактор і небезпека того, що, надавши Україні ПДЧ, Альянс поставить себе на край збройного конфлікту з РФ через те, що може бути збройна агресія – це все стримує дуже сильно деякі країни... Мені здається, що це була задумка Росії від початку. Це абсолютно не нова технологія. РФ це вже випробувала на Грузії, подивилася, які елементи працюють. І щось подібне, звичайно, з корективами, відпрацьовується і по відношенню до України", - пояснила вона.

Як повідомлялося, раніше посол України при Альянсі розповіла, що у НАТО є голоси за діалог з РФ, а також що в Альянсі змінили свою оцінку ризику нападу РФ на Україну.

Інші заяви посла дивіться на каналі ЄвроПравди "Вступ до НАТО та шантаж від Кремля: інтерв'ю про головне з послом при Альянсі"