Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Росія, реформи, антикорупція: посол розповіла, що визначає рішення НАТО щодо України

Четвер, 23 грудня 2021, 14:11

На думку посла України при Північноатлантичному альянсі Наталії Галібаренко, проведення реформ є ключовим аргументом для зближення України та НАТО.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання про те, що здатне змінити скепсис окремих членів НАТО щодо членства України, вона наголосила, що на першому місці є реформи, включаючи антикорупційні. "Звичайно, сильно переконує прогрес у реформах. Коли Україна демонструє, що, наприклад, ухвалюються відповідні закони, і головне – вони імплементуються, це грає дуже на нашу користь", - переконана дипломатка.

Серед законів, ухвалення та втілення яких чекає Альянс та які можуть допомогти Україні, вона відзначила закон про СБУ, виконання ухвалених раніше законів про оборонні закупівлі та про розвідку.

"Але тут ніхто не знімає питання боротьби з корупцією, питання прозорості судової системи. НАТО дуже часто наголошує нам, що це альянс не лише військово-політичний, це альянс в тому числі цінностей. Щоб бути в цьому елітному клубі, ми маємо сповідувати ті самі цінності".

Між тим ключовим фактором, який заважає руху до вступу в Альянс, посол назвала російський вплив. Галібаренко вважає, що агресія проти України від початку має на меті запобігти інтеграції України у західні структури, у тому числі з Альянсом

"На жаль, для багатьох країн російський фактор і небезпека того, що, надавши Україні ПДЧ, Альянс поставить себе на край збройного конфлікту з РФ через те, що може бути збройна агресія – це все стримує дуже сильно деякі країни... Мені здається, що це була задумка Росії від початку. Це абсолютно не нова технологія. РФ це вже випробувала на Грузії, подивилася, які елементи працюють. І щось подібне, звичайно, з корективами, відпрацьовується і по відношенню до України", - пояснила вона.

Як повідомлялося, раніше посол України при Альянсі розповіла, що у НАТО є голоси за діалог з РФ, а також що в Альянсі змінили свою оцінку ризику нападу РФ на Україну.

Інші заяви посла дивіться на каналі ЄвроПравди "Вступ до НАТО та шантаж від Кремля: інтерв'ю про головне з послом при Альянсі"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Антикорупція
powered by lun.ua

Статті

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди