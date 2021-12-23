Россия, реформы, антикоррупция: посол рассказала, что определяет решение НАТО по Украине

По мнению посла Украины при Североатлантическом альянсе Наталии Галибаренко, проведение реформ является ключевым аргументом для сближения Украины и НАТО.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, что способно изменить скепсис отдельных членов НАТО по поводу членства Украины, она подчеркнула, что на первом месте - реформы, включая антикоррупционные. "Конечно, сильно убеждает прогресс в реформах. Когда Украина демонстрирует, что, например, принимаются соответствующие законы и главное – они имплементируются, это очень играет в нашу пользу", - убеждена дипломат.

Среди законов, принятия и воплощения которых ожидает Альянс и которые могут помочь Украине, она отметила закон об СБУ, выполнение принятых ранее законов об оборонных закупках и разведке.

"Но здесь никто не снимает вопрос борьбы с коррупцией, вопрос прозрачности судебной системы. НАТО очень часто подчеркивает, что это альянс не только военно-политический, это альянс в том числе ценностей. Чтобы быть в этом элитном клубе, мы должны исповедовать те же ценности"

Между тем ключевым фактором, мешающим движению к вступлению в Альянс, посол назвала российское влияние. Галибаренко считает, что агрессия против Украины изначально имеет целью предотвратить интеграцию Украины в западные структуры, в том числе с Альянсом.

"К сожалению, для многих стран российский фактор и опасность того, что предоставив Украине ПДЧ, Альянс поставит себя на грань вооруженного конфликта с РФ из-за того, что может быть вооруженная агрессия – это все сдерживает очень сильно некоторые страны... Мне кажется, что это была задумка России с самого начала. Это совершенно не новая технология. РФ это уже опробовала на Грузии, посмотрела, какие элементы работают. И нечто подобное, обычно с коррективами, отрабатывается и по отношению к Украине", - пояснила она.

Как сообщалось, ранее посол Украины при Альянсе рассказала, что в НАТО есть голоса за диалог с РФ, а также что в Альянсе изменили свою оценку риска нападения РФ на Украину.

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