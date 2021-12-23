Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Россия, реформы, антикоррупция: посол рассказала, что определяет решение НАТО по Украине

Четверг, 23 декабря 2021, 14:11

По мнению посла Украины при Североатлантическом альянсе Наталии Галибаренко, проведение реформ является ключевым аргументом для сближения Украины и НАТО.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, что способно изменить скепсис отдельных членов НАТО по поводу членства Украины, она подчеркнула, что на первом месте - реформы, включая антикоррупционные. "Конечно, сильно убеждает прогресс в реформах. Когда Украина демонстрирует, что, например, принимаются соответствующие законы и главное – они имплементируются, это очень играет в нашу пользу", - убеждена дипломат.

Среди законов, принятия и воплощения которых ожидает Альянс и которые могут помочь Украине, она отметила закон об СБУ, выполнение принятых ранее законов об оборонных закупках и разведке.

"Но здесь никто не снимает вопрос борьбы с коррупцией, вопрос прозрачности судебной системы. НАТО очень часто подчеркивает, что это альянс не только военно-политический, это альянс в том числе ценностей. Чтобы быть в этом элитном клубе, мы должны исповедовать те же ценности"

Между тем ключевым фактором, мешающим движению к вступлению в Альянс, посол назвала российское влияние. Галибаренко считает, что агрессия против Украины изначально имеет целью предотвратить интеграцию Украины в западные структуры, в том числе с Альянсом.

"К сожалению, для многих стран российский фактор и опасность того, что предоставив Украине ПДЧ, Альянс поставит себя на грань вооруженного конфликта с РФ из-за того, что может быть вооруженная агрессия – это все сдерживает очень сильно некоторые страны... Мне кажется, что это была задумка России с самого начала. Это совершенно не новая технология. РФ это уже опробовала на Грузии, посмотрела, какие элементы работают. И нечто подобное, обычно с коррективами, отрабатывается и по отношению к Украине", - пояснила она.

Как сообщалось, ранее посол Украины при Альянсе рассказала, что в НАТО есть голоса за диалог с РФ, а также что в Альянсе изменили свою оценку риска нападения РФ на Украину.

Другие заявления посла смотрите на канале ЕвроПравды "Вступление в НАТО и шантаж от Кремля: интервью о главном с послом при Альянсе"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО Антикоррупция
powered by lun.ua

Статьи

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру

Ситуация, когда топ-чиновники могут позволить себе развлечения, запрещенные для рядовых граждан, хорошо известна украинцам. Однако в Британии это будет иметь совсем другие последствия (укр.)
22 декабря 2021 — Александр Краев, для Европейской правды