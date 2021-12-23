Шотландія на 3 тижні закриє нічні клуби, які досі працювали за ковід-сертифікатом

В уряді Шотландії оголосили про закриття нічних клубів на найближчі три тижні з 27 грудня через високі ризики поширення коронавірусу.

Як повідомляє BBC, про це сказав заступник першого міністра Шотландії Джон Свіні, пише "Європейська правда".

Свіні зазначив, що простіше закрити заклади, ніж гарантувати, що вони виконуватимуть вимоги про дистанцію. За його словами, клуби отримають компенсацію за вимушену зупинку роботи.

Закладам також залишають альтернативу - тимчасово працювати тільки як бар, дбаючи про усі правила безпеки.

Після попереднього локдауну, клубам дозволили відкритися лише у серпні, а з жовтня запровадили допуск до них за ковід-сертифікатами.

Раніше на цьому тижні через ризики поширення штаму "Омікрон" у Шотландії додатково обмежили масові заходи і роботу ресторанів.

Людям не наказали скасовувати усі святкові плани, але закликали максимально залишатися вдома та не збиратися більшими компаніями, ніж три різні домогосподарства.

Як повідомлялося, у середу Британія вчергове за останній тиждень зареєструвала рекорд заражень - понад 106 тисяч випадків за добу. Наростання епідемії пов'язують з поширенням штаму "Омікрон".

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