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Шотландия на три недели закроет ночные клубы, до сих пор работавшие по ковид-сертификатам

Четверг, 23 декабря 2021, 14:29

В правительстве Шотландии объявили о закрытии ночных клубов на ближайшие три недели с 27 декабря из-за высоких рисков распространения коронавируса.

Как сообщает BBC, об этом сказал заместитель первого министра Шотландии Джон Свини, пишет "Европейская правда".

Свини отметил, что проще закрыть заведения, чем гарантировать, что они будут выполнять требования о дистанции. По его словам, клубы получат компенсацию за вынужденную остановку.

Заведениям также оставляют альтернативу – временно работать только как бар, заботясь обо всех правилах безопасности.

После предыдущего локдауна клубам разрешили открыться только в августе, а с октября ввели допуск к ним по ковид-сертификатам.

Ранее на этой неделе из-за рисков распространения штамма "Омикрон" в Шотландии дополнительно ограничили массовые мероприятия и работу ресторанов.

Людям не приказали отменять все праздничные планы, но призвали максимально оставаться дома и не собираться компаниями больше чем из трех домохозяйств.

Как сообщалось, в среду Британия в очередной раз за последнюю неделю зарегистрировала рекорд заражений - более 106 тысяч случаев в сутки. Нарастание эпидемии связывают с распространением штамма "Омикрон".

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