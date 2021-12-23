На Мальті посилюють обмеження на тлі коронавірусного антирекорду

Мальта приєдналася до країн, які посилюють коронавірусні обмеження на тлі поширення нового штаму "Омікрон", на тлі рекордних показників захворюваності другий день поспіль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров'я Кріс Ферн заявив, що заходи, на яких не передбачені сидячі місця, будуть заборонені з 27 грудня, тоді як спортивні заходи повинні будуть проводитися за зачиненими дверима.

Усі заклади мають закриватися до 1 ночі.

Святкування Нового року просто неба у столиці Валлетті скасовано.

Ферн сказав, що всі особи віком від 18 років зможуть подати заявку на ревакцинацію з 27 грудня, а сертифікати про вакцинацію будуть необхідні для доступу у більшість місць з 17 січня.

Охоплення вакцинацією на Мальті становить понад 90%, що є одним із найвищих показників у Європі.

У четвер було зафіксовано 733 нові випадки вірусу проти 582 у середу.

Ферн сказав, що перші випадки штаму "Омікрон" вже виявлені в країні, але додав, що упевнений, що його можна контролювати за допомогою підсилювальних щеплень.

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