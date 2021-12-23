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На Мальте усиливают ограничения на фоне коронавирусного антирекорда

Четверг, 23 декабря 2021, 17:17

Мальта присоединилась к странам, которые ужесточают коронавирусные ограничения на фоне распространения нового штамма "Омикрон", на фоне рекордных показателей заболеваемости второй день подряд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Крис Ферн заявил, что мероприятия, на которых не предусмотрены сидячие места, будут запрещены с 27 декабря, в то время как спортивные мероприятия должны будут проводиться за закрытыми дверями.

Все заведения должны закрываться до 1 ночи.

Празднование Нового года под открытым небом в столице Валлетте отменено.

Ферн сказал, что все лица старше 18 лет смогут подать заявку на ревакцинацию с 27 декабря, а сертификаты о вакцинации будут необходимы для доступа в большинство мест с 17 января.

Охват вакцинацией на Мальте составляет более 90%, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

В четверг было зафиксировано 733 новых случая вируса против 582 в среду.

Ферн сказал, что первые случаи варианта "Омикрон" уже обнаружены в стране, но добавил, что уверен, что его можно контролировать с помощью усиливающих прививок.

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Мальта
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