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Глава МЗС Британії виступила з заявою у зв’язку з ситуацією на кордоні РФ і України

Четвер, 23 грудня 2021, 18:19

Глава МЗС Британії Ліз Трасс засудила агресивну риторику Кремля стосовно України і НАТО і попередила Москву про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глава МЗС Британії.

"Я засуджую агресивну риторику Кремля проти України та НАТО. НАТО є оборонним союзом, і Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість перед обличчям російських провокацій та агресії" - зазначила Трасс.

Вона наголосила, що військове нарощування Росії на кордоні України та в незаконно анексованому Криму є неприйнятним.

Міністр повторила, що будь-яке вторгнення Росії було б серйозною стратегічною помилкою і могло б  завдати серйозної шкоди інтересам та економіці РФ, адже в такому випадку на Москву чекатимуть скоординовані санкції союзників.

"Єдиний вихід із нинішньої ситуації для Росії – це діалог, і я вітаю той факт, що Росія дала сигнал про готовність розпочати переговори в січні. Російському уряду необхідно згорнути свою діяльність і почати серйозні дискусії" - сказала Ліз Трасс.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

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Велика Британія Україна-НАТО Росія
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