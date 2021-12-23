Глава МИД Британии выступила с заявлением в связи с ситуацией на границе РФ и Украины

Глава МИД Британии Лиз Трасс осудила агрессивную риторику Кремля по отношению к Украине и НАТО и предупредила Москву о серьезных последствиях возможного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Британии.

"Я осуждаю агрессивную риторику Кремля против Украины и НАТО. НАТО является оборонным союзом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии" - отметила Трасс.

Она подчеркнула, что военное наращивание России на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо.

Министр повторила, что любое вторжение России было бы серьезной стратегической ошибкой и могло бы нанести серьезный ущерб интересам и экономике РФ, ведь в таком случае Москву будут ждать скоординированные санкции союзников.

"Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала сигнал о готовности начать переговоры в январе. Российскому правительству необходимо свернуть свою деятельность и начать серьезные дискуссии" – сказала Лиз Трасс.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

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