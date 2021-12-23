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Попри зняття санкцій Ліхтенштейн не розморозив мільйони ексміністра Клименка

Четвер, 23 грудня 2021, 19:42

Ліхтенштейн не розморожував кошти на рахунках, підконтрольних родині колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомили у прокуратурі князівства, відповідаючи на запит DW, передає "Європейська правда".

"Блокування рахунків в рамках міжнародної правової співпраці з Україною залишається чинним", - йдеться у відповіді.

Наприкінці листопада Європейський союз не продовжив санкції проти Клименка. Незавдого до того, ексміністра викреслив із санкційного списку і Ліхтенштейн. "Ми тісно координуємо нашу санкційну політику з ЄС", - пояснив співрозмовник у правоохоронних органах князівства.

Водночас зняття санкцій не дозволило Клименку розблокувати у Ліхтенштейні кошти, заблоковані з 2017 року за зверненням українських правоохоронних органів.

За даними Національного антикорупційного бюро України, заморожено близько 14 мільйонів доларів. Кошти розміщені на рахунках низки компаній близьких родичів міністра доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича. Рахунки, за даними НАБУ, арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою ексміністра у завданні понад 3 мільярдів гривень збитків державі.

2014 року, за даними фінансової розвідки Ліхтенштейну, у цій країні було заблоковано близько 27 мільйонів швейцарських франків на рахунках, підконтрольних колишнім українським політикам із санкційного списку. Скільки коштів залишаються заблокованими, у Вадуці не повідомили.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку залишилося сім осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Януковича.

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