Несмотря на снятие санкций, Лихтенштейн не разморозил миллионы экс-министра Клименко

Лихтенштейн не размораживал средства на счетах, подконтрольных семье бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом сообщили в прокуратуре княжества, отвечая на запрос DW, передает "Европейская правда".

"Блокировка счетов в рамках международного правового сотрудничества с Украиной остается в силе", - говорится в ответе.

В конце ноября Европейский союз не продлил санкции против Клименко. Незадолго до того, эксминистр вычеркнул из санкционного списка и Лихтенштейн. "Мы тесно координируем нашу санкционную политику с ЕС", – объяснил собеседник в правоохранительных органах княжества.

В то же время, снятие санкций не позволило Клименко разблокировать в Лихтенштейне средства, заблокированные с 2017 года по обращению украинских правоохранительных органов.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, заморожено около 14 миллионов долларов. Денежные средства размещены на счетах ряда компаний близких родственников министра доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича. Счета, по данным НАБУ, арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению эксминистра в нанесении более 3 миллиардов гривен ущерба государству.

2014, по данным финансовой разведки Лихтенштейна, в этой стране было заблокировано около 27 миллионов швейцарских франков на счетах, подконтрольных бывшим украинским политикам из санкционного списка. Сколько средств остаются заблокированными, в Вадуке не сообщили.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке остались семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Януковича.