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Естонія скоротила термін дії сертифіката про вакцинацію до 9 місяців

Четвер, 23 грудня 2021, 20:30

Уряд Естонії скоротив термін дії сертифікату про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців, рішення набуде чинності 1 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

З лютого дев'ятимісячний сертифікат про вакцинацію буде дійсним також і під час поїздок Європейським Союзом.

Після введення дози підсилювальної дози дія сертифіката буде продовжена спочатку на один рік.

Рішення засноване на рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) ввести бустерну дозу не пізніше ніж через шість місяців після закінчення першого курсу вакцинації.

Термін дії сертифіката після отримання бустерної дози на три місяці більший, щоб люди встигли прийняти бустерної дози.

Європейська комісія у вівторок прийняла правила, згідно з якими сертифікат ЄС про COVID-19 буде дійсним для подорожей протягом 9 місяців після завершення графіка первинних щеплень.

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Естонія
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