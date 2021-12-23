Эстония сократила срок действия сертификата о вакцинации до 9 месяцев

Правительство Эстонии сократило срок действия сертификата о вакцинации с одного года до девяти месяцев, решение вступит в силу 1 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

С февраля девятимесячный сертификат о вакцинации будет действителен также и во время поездок по Европейскому Союзу.

После введения дозы усилительной дозы действие сертификата будет продолжено сначала на один год.

Решение основано на рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ввести бустерную дозу не позднее чем через шесть месяцев после окончания первого курса вакцинации.

Срок действия сертификата после получения бустерной дозы на три месяца больше, чтобы люди успели принять бустерную дозу.

Европейская комиссия во вторник приняла правила, согласно которым сертификат ЕС о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после завершения графика первичных прививок.