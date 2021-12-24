Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Як Кремль використовує білоруського диктатора у протистоянні з “колективним Заходом”

Аналітика коротко
П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:00

Нелегітимний президент Білорусі перетворився на російського проксі, а білоруські державні медіа відрами ллють пропаганду у кращих традиціях СРСР. 

І це не дивно - президент РФ Владімір Путін, а разом з ним і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відбудовують СРСР 2.0.

Про те, які великі ризики і небезпеки це несе для України читайте в статті експертки iSANS Марії Авдєєвої Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу.

Режим Лукашенка все частіше спрямовує  інформаційні атаки, синхронізовані  з основними напрямками кремлівської пропаганди, проти України, Польщі, США. Росія і Білорусь нібито перебувають в оточенні ворогів та разом виступають проти ворожого "колективного Заходу".

Враховуючи безпекові ультиматуми Кремля НАТО та США і рівень контролю, який Москва спромоглася отримати над Білоруссю протягом останнього року, очевидно, що Путін розглядає сусідню державу як територію, кордонами якої пройде новий поділ Європи. 

З одного боку тут буде коаліція США та країн НАТО, а з іншого – РФ та союзники, і першим серед них є, звичайно, Білорусь. 

Чергова інформаційна кампанія Мінська відбувається на тлі демонстративного стягування Москвою військ до українського кордону та посилення антизахідної пропаганди. 

Інформаційні кампанії Кремля координуються з діями російських МЗС та Міноборони. А тепер їхньою складовою стали й білоруські офіційні особи.

Лукашенко в унісон з Кремлем регулярно заявляє про небезпеку від розширення присутності НАТО в Україні. Нібито Альянс планує використовувати українську територію для ведення бойових дій проти Росії та Білорусі. 

Цим обґрунтовується необхідність протидії "загрозам" з боку України та розширення військової співпраці з Росією. 

Точно зрозуміло, що Білорусь відіграватиме важливу роль у теперішній ескалації Кремля. 

Кремль намагається чітко позначити і за можливості посилити лінію протистояння між Союзною державою і так званим "колективним Заходом", а Лукашенко йому охоче в цьому сприяє. 

Ризики для України тут зростатимуть пропорційно підвищенню напруги. 

Детальніше - в матеріалі Марії Авдєєвої Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди