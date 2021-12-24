Як Кремль використовує білоруського диктатора у протистоянні з “колективним Заходом”

Нелегітимний президент Білорусі перетворився на російського проксі, а білоруські державні медіа відрами ллють пропаганду у кращих традиціях СРСР.

І це не дивно - президент РФ Владімір Путін, а разом з ним і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відбудовують СРСР 2.0.

Про те, які великі ризики і небезпеки це несе для України читайте в статті експертки iSANS Марії Авдєєвої Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу.

Режим Лукашенка все частіше спрямовує інформаційні атаки, синхронізовані з основними напрямками кремлівської пропаганди, проти України, Польщі, США. Росія і Білорусь нібито перебувають в оточенні ворогів та разом виступають проти ворожого "колективного Заходу".

Враховуючи безпекові ультиматуми Кремля НАТО та США і рівень контролю, який Москва спромоглася отримати над Білоруссю протягом останнього року, очевидно, що Путін розглядає сусідню державу як територію, кордонами якої пройде новий поділ Європи.

З одного боку тут буде коаліція США та країн НАТО, а з іншого – РФ та союзники, і першим серед них є, звичайно, Білорусь.

Чергова інформаційна кампанія Мінська відбувається на тлі демонстративного стягування Москвою військ до українського кордону та посилення антизахідної пропаганди.

Інформаційні кампанії Кремля координуються з діями російських МЗС та Міноборони. А тепер їхньою складовою стали й білоруські офіційні особи.

Лукашенко в унісон з Кремлем регулярно заявляє про небезпеку від розширення присутності НАТО в Україні. Нібито Альянс планує використовувати українську територію для ведення бойових дій проти Росії та Білорусі.

Цим обґрунтовується необхідність протидії "загрозам" з боку України та розширення військової співпраці з Росією.

Точно зрозуміло, що Білорусь відіграватиме важливу роль у теперішній ескалації Кремля.

Кремль намагається чітко позначити і за можливості посилити лінію протистояння між Союзною державою і так званим "колективним Заходом", а Лукашенко йому охоче в цьому сприяє.

Ризики для України тут зростатимуть пропорційно підвищенню напруги.

Детальніше - в матеріалі Марії Авдєєвої Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу.