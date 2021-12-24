Как Кремль использует белорусского диктатора в противостоянии с "коллективным Западом"
Пятница, 24 декабря 2021, 09:00
Нелегитимный президент Беларуси превратился в российского прокси, а белорусские государственные медиа ведрами льют пропаганду в лучших традициях СССР.
И это не удивительно – президент РФ Владимир Путин, а вместе с ним и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, отстраивают СССР 2.0.
О том, какие большие риски и опасности это несет для Украины, читайте в статье эксперта iSANS Марии Авдеевой Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада.
Режим Лукашенко все чаще направляет информационные атаки, синхронизированные с основными направлениями кремлевской пропаганды, против Украины, Польши, США. Россия и Беларусь якобы находятся в окружении врагов и вместе выступают против враждебного "коллективного Запада".
Учитывая ультиматумы безопасности Кремля НАТО и США и уровень контроля, который Москва смогла получить над Беларусью в течение последнего года, очевидно, что Путин рассматривает соседнее государство как территорию, по границам которой пройдет новое разделение Европы.
С одной стороны, здесь будет коалиция США и стран НАТО, а с другой – РФ и союзники, и первой среди них является, конечно, Беларусь.
Очередная информационная кампания Минска проходит на фоне демонстративного стягивания Москвой войск к украинской границе и усиления антизападной пропаганды.
Информационные кампании Кремля координируются с действиями российских МИД и Минобороны. А теперь их составной частью стали и белорусские официальные лица.
Лукашенко в унисон с Кремлем регулярно заявляет об опасности расширения присутствия НАТО в Украине. Якобы Альянс планирует использовать украинскую территорию для ведения боевых действий против России и Беларуси.
Этим обосновывается необходимость противодействия "угрозам" со стороны Украины и расширения военного сотрудничества с Россией.
Точно ясно, что Беларусь будет играть важную роль в нынешней эскалации Кремля.
Кремль пытается четко обозначить и, по возможности, усилить линию противостояния между Союзным государством и так называемым "коллективным Западом", а Лукашенко ему охотно в этом способствует.
Риски для Украины здесь будут расти пропорционально повышению напряжения.
Детальнее - в материале Марии Авдеевой Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада.