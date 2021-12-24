Фінляндія третій день поспіль реєструє максимум заражень коронавірусом
Фінляндія третій день поспіль зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle, наводячи нові дані від Інституту громадського здоров’я.
За попередню добу в країні з населенням 5,5 млн зареєстрували 3223 хворих, що є найбільшим показником за час епідемії. У четвер повідомили про 3000 нових заражень, у середу - 2877. Найвищі показники захворюваності - на півдні країни, у Гельсінкі та довколишніх містах.
У лікарнях перебувають 294 коронахворих, з них 59 - у палатах інтенсивної терапії. Померли за останню добу троє людей, а загалом з початку епідемії - 1507.
На цей час повністю щеплені від коронавірусу 73,5% населення, і майже 17% отримали підсилюючу третю дозу.
З 24 грудня Фінляндія обмежить години роботи ресторанів, щоб стримати хвилю епідемії і поширення нового варіанту "Омікрон".
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди