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Фінляндія третій день поспіль реєструє максимум заражень коронавірусом

П'ятниця, 24 грудня 2021, 15:01

Фінляндія третій день поспіль зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle, наводячи нові дані від Інституту громадського здоров’я.

За попередню добу в країні з населенням 5,5 млн зареєстрували 3223 хворих, що є найбільшим показником за час епідемії. У четвер повідомили про 3000 нових заражень, у середу - 2877. Найвищі показники захворюваності - на півдні країни, у Гельсінкі та довколишніх містах.

У лікарнях перебувають 294 коронахворих, з них 59 - у палатах інтенсивної терапії. Померли за останню добу троє людей, а загалом з початку епідемії - 1507. 

На цей час повністю щеплені від коронавірусу 73,5% населення, і майже 17% отримали підсилюючу третю дозу.

З 24 грудня Фінляндія обмежить години роботи ресторанів, щоб стримати хвилю епідемії і поширення нового варіанту "Омікрон".

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Фінляндія Коронавірус
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