Финляндия третий день подряд регистрирует максимум заражений коронавирусом
Финляндия третий день зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle, приводя новые данные от Института общественного здоровья.
За предыдущие сутки в стране с населением 5,5 млн зарегистрировали 3223 больных, что является самым большим показателем за время эпидемии. В четверг сообщили о 3000 новых заражениях, в среду – 2877. Самые высокие показатели заболеваемости – на юге страны, в Хельсинки и близлежащих городах.
В больницах находятся 294 корона больных, из них 59 – в палатах интенсивной терапии. Умерли за последние сутки три человека, а всего с начала эпидемии - 1507.
В настоящее время полностью привиты от коронавируса 73,5% населения, и почти 17% получили усиливающуюся третью дозу.
С 24 декабря Финляндия ограничит часы работы ресторанов, чтобы сдержать волну эпидемии и распространение нового варианта "Омикрон".
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