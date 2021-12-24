Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Финляндия третий день подряд регистрирует максимум заражений коронавирусом

Пятница, 24 декабря 2021, 15:01

Финляндия третий день зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle, приводя новые данные от Института общественного здоровья.

За предыдущие сутки в стране с населением 5,5 млн зарегистрировали 3223 больных, что является самым большим показателем за время эпидемии. В четверг сообщили о 3000 новых заражениях, в среду – 2877. Самые высокие показатели заболеваемости – на юге страны, в Хельсинки и близлежащих городах.

В больницах находятся 294 корона больных, из них 59 – в палатах интенсивной терапии. Умерли за последние сутки три человека, а всего с начала эпидемии - 1507.

В настоящее время полностью привиты от коронавируса 73,5% населения, и почти 17% получили усиливающуюся третью дозу.

С 24 декабря Финляндия ограничит часы работы ресторанов, чтобы сдержать волну эпидемии и распространение нового варианта "Омикрон".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда