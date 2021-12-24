Президент Німеччини: відповідальність за припинення пандемії лежить на кожній людині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає співгромадян на Різдво переоцінити значення свободи, довіри та відповідальності, коли йдеться про боротьбу з коронавірусом.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

У своєму телевізійному різдвяному зверненні, яке вийде в ефір у суботу, але буде опубліковано заздалегідь у письмовій формі, президент скаже, що сама держава не може покласти край пандемії, якщо окремі особи не беруть на себе особисту відповідальність.

"Рідко у нашої держави була така відповідальність за захист здоров'я та життя людей", - сказав Штайнмаєр, віддавши належне вченим, лікарям та медсестрам, співробітникам правоохоронних органів та іншим державним службовцям.

"Держава зобов'язана і має діяти, але не лише державу. Держава не може одягати захисні маски замість нас та не може отримати вакцинацію від нашого імені. Ні, це залежить від кожного з нас", - йдеться у зверненні президента.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах очікує, що потрібна буде четверта доза вакцини від коронавірусу.

Британія також розглядає можливість запропонувати людям четверту дозу, повідомляє Telegraph.

Новини з Німеччини та Британії надходять у зв'язку з тим, що Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка запропонує четверту дозу, причому уколи, як очікується, найближчим часом будуть запропоновані людям похилого віку та медичним працівникам.

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