Президент Германии: ответственность за прекращение пандемии лежит на каждом человеке

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает сограждан на Рождество пересмотреть значение свободы, доверия и ответственности, когда речь идет о борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

В своем телевизионном рождественском обращении, которое выйдет в эфир в субботу, но будет опубликовано заранее в письменной форме, президент скажет, что само государство не может положить конец пандемии, если отдельные лица не берут на себя личную ответственность.

"Редко когда у нашего государства была такая ответственность за защиту здоровья и жизни людей", - сказал Штайнмайер, отдав должное ученым, врачам и медсестрам, сотрудникам правоохранительных органов и другим государственным служащим.

"Государство обязано и должно действовать, но не только государство. Государство не может надевать защитные маски вместо нас и не может получить вакцинацию от нашего имени. Нет, это зависит от каждого из нас", - говорится в обращении президента.

Напомним, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ожидает, что потребуется четвертая доза вакцины от коронавируса.

Британия также рассматривает возможность предложить людям четвертую дозу, сообщает Telegraph.

Новости из Германии и Британии поступают в связи с тем, что Израиль собирается стать первой страной в мире, которая предложит четвертую дозу, причем уколы, как ожидается, в ближайшее время будут предложены пожилым людям и медицинским работникам.