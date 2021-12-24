В Ірландії новий максимум випадків коронавірусу, 83% припадають на "Омікрон"

В Ірландії у п’ятницю було зареєстровано рекордну кількість щоденних випадків COVID-19, причому приблизно 83% випадків були пов’язані з варіантом "Омікрон".

Про це пише The Irish Times, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Різдва Міністерство охорони здоров’я повідомило про 11 182 випадки.

Незважаючи на високу кількість випадків, у лікарнях все ще спостерігаються позитивні тенденції. У п’ятницю вранці в лікарнях з вірусом перебували 393 пацієнти, з них 89 осіб у реанімації.

Це найменша кількість пацієнтів з COVID-19 у реанімаціях з 10 листопада. Показники госпіталізації, як правило, відстають від кількості випадків, тому очікується зростання в найближчі тижні.

Раніше міністр охорони здоров'я Стівен Доннеллі заявив, що Ірландія займає друге місце в ЄС за рівнем ревакцинації серед дорослих.

З понеділка понад 386 000 людей отримали бустерну дозу вакцини. Загалом з початку програми ревакцинації було введено 1,84 мільйона додаткових вакцин проти Covid-19.

Раніше повідомлялося, що "Омікрону" вистачило менше двох тижнів, щоб стати в Ірландії домінуючим штамом.

Нагадаємо, Ірландія для протидії поширенню нового штаму посилила обмеження для ресторанів і барів.

90% дорослих ірландців вакциновані від коронавірусу, близько третини з них також отримали бустерну дозу.

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