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Укр / Рус

В Ирландии новый максимум случаев коронавируса, 83% приходятся на "Омикрон"

Пятница, 24 декабря 2021, 18:12

В Ирландии в пятницу было зарегистрировано рекордное количество ежедневных случаев COVID-19, причем примерно 83% случаев были связаны с вариантом "Омикрон".

Об этом пишет The Irish Times, сообщает "Европейская правда".

В канун Рождества Министерство здравоохранения сообщило об 11 182 случаях.

Несмотря на большое количество случаев, в больницах все еще наблюдаются положительные тенденции. В пятницу утром в больницах с вирусом находились 393 пациента, из них 89 человек в реанимации.

Это наименьшее количество пациентов с COVID-19 в реанимациях с 10 ноября. Показатели госпитализации, как правило, отстают от количества случаев, потому ожидается рост в ближайшие недели.

Ранее министр здравоохранения Стивен Доннелли заявил, что Ирландия занимает второе место в ЕС по уровню ревакцинации среди взрослых.

С понедельника более 386 тысяч человек получили бустерную дозу вакцины. Всего с начала программы ревакцинации было введено 1,84 млн дополнительных вакцин против Covid-19.

Ранее сообщалось, что "Омикрону" хватило менее двух недель, чтобы стать в Ирландии доминирующим штаммом.

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Ирландия Коронавирус
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