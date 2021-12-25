Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, щонайменше 13 загиблих

Щонайменше 13 людей загинули після того, як човен з мігрантами перекинувся в Егейському морі пізно ввечері в п'ятницю, в результаті чого загальна кількість загиблих у трьох аваріях із човнами мігрантів за останні дні зросла до щонайменше 27.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Берегова охорона повідомила, що 62 людини були врятовані після того, як їх човен перекинувся пізно в п’ятницю приблизно в 8 кілометрах від острова Парос. Врятовані розповіли береговій охороні, що на судні було близько 80 осіб.

П'ять патрульних катерів берегової охорони, дев'ять приватних суден, гелікоптер і військово-транспортний літак продовжили пошуки вцілілих вночі, до пошуків також залучили водолазів берегової охорони.

Раніше було підтверджено, що 11 людей загинули після того, як у четвер човен врізався в скелястий острівець приблизно в 235 кілометрах на південь від Афін, поблизу острова Антикітера. Берегова охорона повідомила в п’ятницю, що 90 осіб — 52 чоловіки, 11 жінок і 27 дітей — були врятовані після того, як кілька годин провели на острові.

Греція - один із популярних маршрутів нелегальної міграції до Європи. Найчастіше люди вирушають у поїздку з берегів Туреччини до якогось із грецьких островів. Проте посилення патрулів і чутки про депортації назад до Туреччини останнім часом спонукають мігрантів обирати довші маршрути, одразу до Італії.