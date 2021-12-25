У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, по меньшей мере 13 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море поздно вечером в пятницу, в результате чего общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Береговая охрана сообщила, что 62 человека были спасены после того, как их лодка перевернулась поздно в пятницу примерно в 8 километрах от острова Парос. Спасенные рассказали береговой охране, что на судне было около 80 человек.

Пять патрульных катеров береговой охраны, девять частных судов, вертолет и военно-транспортный самолет продолжили поиски уцелевших ночью, к поискам также привлекли водолазов береговой охраны.

Ранее было подтверждено, что 11 человек погибли после того, как в четверг лодка врезалась в скалистый островок примерно в 235 километрах к югу от Афин, близ острова Антикитера. Береговая охрана сообщила в пятницу, что 90 человек – 52 человека, 11 женщин и 27 детей – были спасены после того, как несколько часов провели на острове.

Греция – один из популярных маршрутов нелегальной миграции в Европу. Чаще всего люди отправляются в поездку с берегов Турции в один из греческих островов. Однако усиление патрулей и слухи о депортациях обратно в Турцию в последнее время побуждают мигрантов выбирать более длинные маршруты, сразу в Италию.