Кількість загиблих після аварії човна з мігрантами біля Греції зросла до 11

Пошукові групи знайшли ще чотири тіла біля узбережжя грецького острова Антикітера, внаслідок чого кількість жертв аварії з човном мігрантів досягла 11.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Близько 100 пасажирів, схоже, були на борту човна, який врізався в каміння біля острова в Егейському морі, при цьому 90 з них були врятовані в п'ятницю вранці після того, як допливли в безпечне місце і провели ніч у печері на маленькому острівці.

У четвер рятувальники повідомили про сімох загиблих після аварії човна.

Тим часом триває пошукова операція щодо щонайменше 30 пасажирів, які зникли безвісти біля берегів острова Фолегандрос, оскільки човен, на якому вони пливли з Туреччини, затонув у середу.

Греція - один із популярних маршрутів нелегальної міграції до Європи. Найчастіше люди вирушають у поїздку з берегів Туреччини до якогось із грецьких островів. Проте посилення патрулів і чутки про депортації назад до Туреччини останнім часом спонукають мігрантів обирати довші маршрути, одразу до Італії.

Нагадаємо, минулого місяця у Ла-Манші потонули близько 30 мігрантів, які намагались потрапити до Британії на надувному човні, що стало найбільшою масовою загибеллю мігрантів у протоці. Після того її почав патрулювати літак прикордонного агентства ЄС.