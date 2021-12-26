Озброєного чоловіка заарештували у Віндзорі, де королева Британії відзначала Різдво
Британська поліція у день Різдва заарештувала на території Віндзорського замку у Лондоні чоловіка, озброєного "наступальною зброєю".
Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Поліція повідомила, що чоловіка було затримано буквально через кілька секунд після входу на територію близько 20:30. Повідомляється, що йому 19 років і він із Саутгемптона.
Він був заарештований за підозрою в незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється, і володінні наступальною зброєю.
Поліція заявила, що він не входив до жодних будівель, і членів королівської сім'ї було поінформовано.
"Розслідування цього інциденту продовжується, і ми працюємо з колегами зі столичної поліції. Ми не вважаємо, що існує більша небезпека для суспільства", - сказала представниця поліції.
Королева Єлизавета ІІ цього року провела Різдво у Віндзорському замку, а не у своєму маєтку Сандрінгем, як це відбувалося зазвичай.
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