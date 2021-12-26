Вооруженного мужчину арестовали в Виндзоре, где королева Британии отмечала Рождество

Британская полиция в день Рождества на территории Виндзорского замка арестовала мужчину, вооруженного "наступательным оружием".

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Полиция сообщила, что мужчина был задержан буквально через несколько секунд после входа на территорию около 20:30. Сообщается, что ему 19 лет и он из Саутгемптона.

Он был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении наступательным оружием.

Полиция заявила, что он не входил ни в какие здания, и члены королевской семьи были проинформированы.

"Расследование этого инцидента продолжается, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Мы не считаем, что существует более широкая опасность для общества", - сказала представительница полиции.

Королева Елизавета II в этому году провела Рождество в Виндзорском замке, а не в своем поместье Сандрингем, как это происходило обычно.

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