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У Франції затримали ймовірного постачальника компонентів для хімзброї у Сирію

Понеділок, 27 грудня 2021, 16:39

На півдні Франції поліція затримала француза сирійського походження за підозрою у постачанні компонентів для виробництва хімічної зброї в Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24 з посиланням на джерело агентства AFP.

Француза 1962 року народження, який мешкає за кордоном, затримано за підозрою у "змові з метою скоєння злочинів проти людства, співучасті у злочинах проти людства та сприянні військовим злочинам".

Повідомляється, що він повернувся до Франції зі своєю сім’єю на свята. 

"Ймовірні злочини датуються березнем 2011 року, початком громадянської війни в Сирії, і тривали щонайменше до січня 2018 року, можливо, пізніше", - повідомляє France 24 з посиланням на джерело. 

"Чоловіка звинувачують у тому, що він через компанію, що базується в різних місцях, у Франції та в Об'єднаних Арабських Еміратах, брав участь у постачанні коштів різним державним структурам сирійського режиму, які відповідають за виробництво нетрадиційної зброї", - зазначає агентство.

Зазначається, що це перший випадок, коли у Франції відкрили офіційне розслідування за підозрою у підтримці сирійської армії.

Війна в Сирії забрала життя майже півмільйона людей і спровокувала найбільше переміщення населення через конфлікт з часів Другої світової війни.

Сирія заперечує застосування хімічної зброї і наполягає, що передала свої запаси зброї згідно з угодою 2013 року зі Сполученими Штатами та Росією. Угода була підписана через підозру у використанні газу зарину, внаслідок якого загинули 1400 людей у передмісті Дамаска Гута.

Нагадаємо, на початку грудня у аеропорту Парижа затримали підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі.

Але згодом виявилося, що затриманий у Парижі - не та особа.

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Франція Сирія
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