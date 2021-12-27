Во Франции задержан вероятный поставщик компонентов для химоружия в Сирию

На юге Франции полиция задержала француза сирийского происхождения по подозрению в снабжении компонентов для производства химического оружия в Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France 24 со ссылкой на источник агентства AFP.

Француза 1962 года, проживающего за границей, задержали по подозрению в "заговоре с целью совершения преступлений против человечества, соучастия в преступлениях против человечества и содействии военным преступлениям".

Сообщается, что он вернулся во Францию ​​со своей семьей в праздники.

"Вероятные преступления датируются мартом 2011 года, началом гражданской войны в Сирии, и продолжались по меньшей мере до января 2018 года, возможно дольше", - сообщает France 24 со ссылкой на источник.

"Мужчину обвиняют в том, что он через компанию, базирующуюся в разных местах, во Франции и в Объединенных Арабских Эмиратах, участвовал в поставках средств разным государственным структурам сирийского режима, отвечающим за производство нетрадиционного оружия", - отмечает агентство.

Отмечается, что это первый случай, когда во Франции было открыто официальное расследование по подозрению в поддержке сирийской армии.

Война в Сирии унесла жизни почти полмиллиона человек и спровоцировала самое большое перемещение населения из-за конфликта со времен Второй мировой войны.

Сирия отрицает применение химического оружия и настаивает, что передала свои запасы оружия по соглашению 2013 года с Соединенными Штатами и Россией. Соглашение было подписано из-за подозрения в использовании газа зарина, в результате которого погибли 1400 человек в пригороде Дамаска Гута.

Напомним, в начале декабря в аэропорту Парижа задержали подозреваемого в убийстве саудовского журналиста Хашогги.

Но впоследствии оказалось, что задержанный в Париже – не тот подозреваемый, которого разыскивают.