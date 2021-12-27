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Прем’єр Іспанії чекає сплеск заражень коронавірусом, але не госпіталізацій

Понеділок, 27 грудня 2021, 16:54

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що чекає найближчими тижнями різкого зростання кількості заражень коронавірусом у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон", але без значного зростання кількості госпіталізацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Прем’єр зазначив, що перші дані про штам "Омікрон" свідчать, що він дуже заразний, але менше шкодить організму. "Ми вже бачимо це на показниках госпіталізацій до лікарень та до відділень інтенсивної терапії. Хочу сказати, що у наступні тижні ми побачимо дуже великі цифри заражень, але не госпіталізацій", - сказав він. 

Педро Санчес додав, що ключовими складовими боротьби з епідемією залишаються вакцинація та дотримання заходів безпеки самими громадянами.

Останніми днями показники заражень в Іспанії вже почали різко зростати. 

Шість регіонів для боротьби з епідемією погодили обмеження щодо часу роботи закладів харчування і клубів. Каталонія стала першим регіоном, що повернув комендантську годину.

В національному уряді також заявили про повернення маскового режиму надворі, скасованого пів року тому.  

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Іспанія Коронавірус
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