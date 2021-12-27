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Премьер Испании ожидает всплеска заражений коронавирусом, но не госпитализаций

Понедельник, 27 декабря 2021, 16:54

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ожидает в ближайшие недели резкого роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением штамма "Омикрон", но без значительного роста госпитализаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Премьер отметил, что первые данные о штамме "Омикрон" свидетельствуют, что он очень заразен, но меньше вредит организму. "Мы уже видим это на показателях госпитализаций в больницы и отделения интенсивной терапии. Хочу сказать, что в следующие недели мы увидим очень большие цифры заражений, но не госпитализаций", - сказал он.

Педро Санчес добавил, что ключевой составляющей борьбы с эпидемией остаются вакцинация и соблюдение мер безопасности самими гражданами.

В последние дни показатели заражений в Испании уже начали резко расти.

Шесть регионов для борьбы с эпидемией согласовали ограничения для работы ресторанов и клубов. Каталония стала первым регионом, вернувшим комендантский час.

В национальном правительстве также заявили о возвращении масочного режима на улице, отмененного полгода назад.

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Испания Коронавирус
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