У Брюсселі вводять обмеження для старих авто з дизельним двигуном

З 1 січня у так званій зоні з низьким рівнем викидів у Брюсселі буде запроваджено нове обмеження для автомобілів з дизельним двигуном стандарту Євро-4. Фактично їм забороняють їздити у 19 комунах Брюсселя.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Brussels Times.

Нові правила будуть застосовуватися до приблизно 76 500 транспортних засобів від 11 років та старіших, що зареєстровані в Бельгії та їздять у Брюссельському столичному регіоні, у тому числі легкових автомобілів, фургонів, автобусів та мікроавтобусів. Приблизно 25 тисяч із них зареєстровані у самому Брюсселі.

Агенція Brussels Environment сподівається, що цей захід принесе місту відчутні вигоди. Згідно з дослідженням, під час якого було оцінено 130 000 автомобілів у столиці, на автомобілі з дизельними двигунами категорії Євро 4 припадає майже половина викидів твердих частинок із вихлопних труб та чверть викидів високотоксичних оксидів азоту - при тому, що на ці автомобілі припадає лише 12% транспортних засобів у регіоні.

Європейське агентство з навколишнього середовища підрахувало, що забруднення повітря викликає 9000 передчасних смертей щорічно у Бельгії та 1000 у Брюсселі, а також численні серцево-судинні та респіраторні захворювання.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.