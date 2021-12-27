В Брюсселе вводят ограничения для старых автомобилей с дизельным двигателем

С 1 января в так называемой зоне с низким уровнем выбросов в Брюсселе будут введены новые ограничения для автомобилей с дизельным двигателем стандарта Евро-4. Фактически им запретят передвижение в 19 коммунах Брюсселя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times.

Новые правила будут применяться к примерно 76 500 транспортным средствам от 11 лет и старее, зарегистрированным в Бельгии и ездящим в Брюссельском столичном регионе, в том числе легковым автомобилям, фургонам, автобусам и микроавтобусам. Около 25 тысяч из них зарегистрированы в самом Брюсселе.

Агентство Brussels Environment надеется, что эта мера принесет городу ощутимые выгоды. Согласно исследованию, в ходе которого было оценено 130 000 автомобилей в столице, на автомобили с дизельными двигателями категории Евро 4 приходится около половины выбросов твердых частиц из выхлопных труб и четверть выбросов высокотоксичных оксидов азота - несмотря на то, что на эти автомобили приходится только 12% транспортных средств в регионе.

Европейское агентство по окружающей среде подсчитало, что загрязнение воздуха вызывает 9000 преждевременных смертей ежегодно в Бельгии и 1000 - в Брюсселе, а также многочисленные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.