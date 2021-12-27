Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Брюсселе вводят ограничения для старых автомобилей с дизельным двигателем

Понедельник, 27 декабря 2021, 18:14

С 1 января в так называемой зоне с низким уровнем выбросов в Брюсселе будут введены новые ограничения для автомобилей с дизельным двигателем стандарта Евро-4. Фактически им запретят передвижение в 19 коммунах Брюсселя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times.

Новые правила будут применяться к примерно 76 500 транспортным средствам от 11 лет и старее, зарегистрированным в Бельгии и ездящим в Брюссельском столичном регионе, в том числе легковым автомобилям, фургонам, автобусам и микроавтобусам. Около 25 тысяч из них зарегистрированы в самом Брюсселе.

Читайте также
Брюссель запретит дизельные авто с 2030 года, бензиновые - с 2035-го

Агентство Brussels Environment надеется, что эта мера принесет городу ощутимые выгоды. Согласно исследованию, в ходе которого было оценено 130 000 автомобилей в столице, на автомобили с дизельными двигателями категории Евро 4 приходится около половины выбросов твердых частиц из выхлопных труб и четверть выбросов высокотоксичных оксидов азота - несмотря на то, что на эти автомобили приходится только 12% транспортных средств в регионе.

Европейское агентство по окружающей среде подсчитало, что загрязнение воздуха вызывает 9000 преждевременных смертей ежегодно в Бельгии и 1000 - в Брюсселе, а также многочисленные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ЕвроЖизнь Бельгия
powered by lun.ua

Статьи

Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает

Добрые намерения МИД вылились в юридически бессмысленный указ Зеленского, который добавляет рисков и проблем, вплоть до угрозы диктатуры...
25 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды