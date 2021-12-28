Радник Байдена запевнив Польщу у готовності США захищати східний фланг НАТО

Сполучені Штати готові забезпечити захист своїх союзників на східному фланзі на тлі нарощування Росією військ на кордоні з Україною.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом та головою Міжнародного політичного бюро Якубом Кумочем, пише "Європейська правда".

"Вони обмінялися думками щодо нарощування військової міці Росії біля кордону з Україною та підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних зусиллях та зусиллях стримування. Салліван підтвердив підтримку США статті 5 організації Північноатлантичного договору та наголосив на готовності Сполучених Штатів підтримати наших союзників на східному фланзі, які захищають свої країни", - йдеться у заяві Білого дому.

Салліван також висловив вдячність президента Джо Байдена за вето президента Польщі Анджея Дуди на зміни до Закону про мовлення, зазначивши, що це стало позитивним сигналом незадовго до того, як 1 січня Польща обійме посаду голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Нагадаємо, переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.

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