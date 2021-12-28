Советник Байдена заверил Польшу в готовности США защищать восточный фланг НАТО

Соединенные Штаты готовы обеспечить защиту своих союзников по НАТО на восточном фланге на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой Международного политического бюро Якубом Кумочем, пишет "Европейская правда".

"Они обменялись мнениями о наращивании военной мощи России у границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях сдерживания. Салливан подтвердил поддержку США статьи 5 Организации Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать наших союзников на восточном фланге, защищающих свои страны", - говорится в заявлении Белого дома.

Салливан также выразил признательность президента Джо Байдена за вето президента Польши Анджея Дуды на изменения в Закон о вещании, отметив, что это стало позитивным сигналом незадолго до того, как 1 января Польша займет пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, запланированы на 10 января.

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