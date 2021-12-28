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Прем’єр Бельгії розглядає можливість введення обов’язкової вакцинації

Вівторок, 28 грудня 2021, 12:57

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо розглядає можливість обов'язкової вакцинації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Франкомовні соціалісти, які входять до складу уряду Де Кроо, раніше просили про обов'язкову вакцинацію в Бельгії, але Де Кроо назвав такий крок "політичною лінню".

Ліберальний прем'єр-міністр Бельгії сказав, що переглянути свої погляди його змусила ситуація з відділеннями інтенсивної терапії. 

"Мета зрозуміла: ми повинні вакцинувати всіх. Якщо шлях обов’язкової вакцинації може допомогти, то я хотів би це розглянути. Майте на увазі: уряд не може вирішити це сам. Це має відбутися в парламенті", – сказав він.

У неділю кількість хворих на COVID-19 у бельгійських лікарнях вперше з початку листопада впала нижче 2000, йдеться у пресрелізі Національного інституту громадського здоров’я Sciensano. Але влада очікує, що це число знову зросте через штам "Омікрон".

Нагадаємо, з 26 грудня у Бельгії зачинили внутрішні приміщення, такі як кінотеатри, театри, концертні зали та конференцзали.

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