Премьер Бельгии рассматривает возможность введения обязательной вакцинации

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо рассматривает возможность введения обязательной вакцинации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Франкоязычные социалисты, входящие в состав правительства Де Кроо, раньше просили об обязательной вакцинации в Бельгии, но Де Кроо назвал такой шаг "политической ленью".

Либеральный премьер-министр Бельгии сказал, что пересмотреть свои взгляды заставила ситуация с отделениями интенсивной терапии.

"Цель ясна: мы должны вакцинировать всех. Если путь обязательной вакцинации может помочь, то я хотел бы это рассмотреть. Имейте в виду: правительство не может решить это само. Это должно произойти в парламенте", – сказал он.

В воскресенье количество больных COVID-19 в бельгийских больницах впервые с начала ноября упало ниже 2000, говорится в прессрелизе Национального института общественного здоровья Sciensano. Но власти ожидают, что это число снова вырастет из-за штамма "Омикрон".

Напомним, с 26 декабря в Бельгии были закрыты внутренние помещения, такие как кинотеатры, театры, концертные залы и конференцзалы.

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