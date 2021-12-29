В МЗС закликали Грузію не переводити госпіталізованого Саакашвілі назад до в'язниці

Міністерство закордонних справ України звернулися до Грузії із закликом з повагою ставитися до експрезидента Грузії, громадянина України Михеїла Саакашвілі та не допускати дій, які створюють загрозу для його здоров’я і життя.

Як пише "Європейська правда", про це в МЗС заявили після спроб перевезти Саакашвілі з військового госпіталю у Горі назад до пенітенціарного закладу.

В МЗС України зауважили, що ці дії були вчинені в неналежний спосіб.

"Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", - наголосили у Міністерстві закордонних справ.

У повідомленні додають, що українські дипломати підтримують контакт із владою Грузії та адвокатами Михеїла Саакашвілі, до нього 29 грудня мають допустити консула посольства України у Грузії.

Також грузинську сторону закликають дозволити українським лікарям відвідати та обстежити Саакашвілі.

"Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - додає МЗС.

Як повідомляє "Ехо Кавказа", ввечері у понеділок близькі Саакашвілі почали заявляти, що їх не пускають до нього - ймовірно, через плани перевести його назад у в’язницю.

Згодом експрезидента відвідала представниця омбудсмена Грузії Анна Джаніашвілі та заявила, що його справді намагалися перевести у в’язницю, але Саакашвілі чинив спротив і врешті знепритомнів.

У вівторок пенітенціарна служба Мін’юсту Грузії повідомила, що тимчасово відклала переведення Саакашвілі через стан здоров’я.

Як відомо, Саакашвілі юридично є громадянином лише України, він позбавлений грузинського громадянства, але перебуває за ґратами у Тбілісі через старі вироки щодо нього. Також у Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону.

Міхеїла Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед місцевими виборами 2 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи усі справи проти себе політичними, та голодував 50 днів, до переведення у військовий госпіталь в Горі.

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