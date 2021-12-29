В МИД призвали Грузию не переводить госпитализированного Саакашвили обратно в тюрьму

Министерство иностранных дел Украины призвали Грузию с уважением относиться к экспрезиденту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили и не допускать действий, создающих угрозу для его здоровья и жизни.

Как пишет "Европейская правда", об этом в МИД заявили после попыток перевести Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в пенитенциарное учреждение.

В МИД Украины отметили, что эти действия были совершены "ненадлежащим образом".

"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

В сообщении добавляют, что украинские дипломаты поддерживают контакт с властями Грузии и адвокатами Михеила Саакашвили, к нему 29 декабря должны допустить консула посольства Украины в Грузии.

Также грузинскую сторону призывают разрешить украинским врачам посетить и обследовать Саакашвили.

"Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", - добавляет МИД.

Как сообщает "Эхо Кавказа", вечером в понедельник близкие Саакашвили начали заявлять, что их не пускают к нему – вероятно, из-за планов перевести его обратно в тюрьму.

Впоследствии экспрезидента посетила представительница омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили и заявила, что его действительно пытались перевести в тюрьму, но Саакашвили сопротивлялся и наконец потерял сознание.

Во вторник пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за состояния здоровья.

Как известно, Саакашвили юридически является гражданином только Украины, он лишен грузинского гражданства, но находится за решеткой в ​​Тбилиси из-за старых приговоров. Также в Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы.

Михеила Саакашвили задержали вскоре после тайного приезда в Грузию перед местными выборами 2 октября. Он объявил голодовку, называя все дела против себя политическими, и голодал 50 дней до перевода в военный госпиталь в Гори.

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