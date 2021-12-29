Британія зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом: близько 140 тисяч

На вечір вівторка у Британії, навіть без даних з Північної Ірландії, зареєстрували понад 138 тисяч нових заражень коронавірусом, що є новим рекордом за увесь час епідемії в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

В Англії, Шотландії та Уельсі разом зареєстрували 138 831 нових хворих. Левова частка випадків, 117 тисяч, припадає на найбільш густонаселену Англію, але і для Шотландії та Уельсу їхні цифри стали максимумами.

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У лікарнях перебувають 9546 коронахворих - найбільше з березня. Водночас, це набагато менше, ніж пік в січні 2021 року - 34 тисячі, також варто враховувати, що в ту хвилю щоденні показники заражень були в рази меншими.

У той же час, експерти у сфері охорони здоров’я кажуть, що штам "Омікрон" викликає "вже не ту недугу, як рік тому".

Як розповів у коментарі професор Оксфордського університету Джон Белл, з останніх даних виглядає, що штам викликає менш серйозний перебіг захворювання і люди, які все ж потрапляють в лікарню, залишаються там набагато менше часу. За його словами, щоденні рекорди смертей вже "можна вважати історією".

За день до цього на Даунінг Стріт запевнили, що не планують додатково посилювати карантинні обмеження перед Новим роком.

Підсилюючу дозу вакцини від коронавірусу в країні отримали 56,1% населення у віці 12 років і старше.