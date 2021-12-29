Британия зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом: около 140 тысяч

На вечер вторника 28 декабря в Британии, даже без данных из Северной Ирландии, зарегистрировали более 138 тысяч новых заражений коронавирусом, что является новым рекордом за все время эпидемии в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

В Англии, Шотландии и Уэльсе зарегистрировали 138 831 новых больных. Львиная доля случаев, 117 тысяч, приходится на самую густонаселенную Англию, но и для Шотландии и Уэльса их цифры стали максимумами.

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В больницах находятся 9546 коронабольных - больше всего с марта. В то же время это гораздо меньше, чем пик в январе 2021 года - 34 тысячи, также стоит учитывать, что в ту волну ежедневные показатели заражений были в разы меньше.

В то же время, эксперты в сфере здравоохранения говорят, что штамм "Омикрон" вызывает "уже не ту болезнь, что год назад".

Как рассказал в комментарии профессор Оксфордского университета Джон Белл, из последних данных выглядит, что штамм вызывает менее серьезное течение заболевания и люди, все же попадающие в больницу, остаются там гораздо меньше времени. По его словам, ежедневные рекорды смертей уже "можно считать историей".

Днем ранее на Даунинг Стрит заверили, что не планируют дополнительно усиливать карантинные ограничения перед Новым годом.