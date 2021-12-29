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Азербайджан вернул Армении еще 5 военнопленных при посредничестве Венгрии

Среда, 29 декабря 2021, 18:37

Азербайджан при посредничестве Венгрии передал Армении еще пятерых армянских военнослужащих, попавших в плен во время столкновений на границе в Сюнике 16 ноября.

Об этом сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Эту информацию подтвердил представитель министерства иностранных дел Армении.

Примечательно, что дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены с 2012 года решением Совета национальной безопасности Армении после экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году за убийство армянского лейтенанта Гургена Маргаряна в Венгрии.

19 декабря сообщалось, что Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 ее военных, взятых в плен во время столкновений в спорных приграничных районах 16 ноября.

Это стало возможным по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Напомним, сейчас границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям. О недавних можно прочесть в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.

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Армения Азербайджан Венгрия
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