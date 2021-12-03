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В Испании отказались от идеи Брюсселя об обязательной вакцинации

Пятница, 3 декабря 2021, 11:47

Министерство здравоохранения Испании, где один из самых высоких уровней вакцинации в ЕС, заявило в четверг, что в стране не будет обязательной вакцинации после того, как Европейская комиссия посоветовала государствам-членам подумать над такой возможностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Local.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас в четверг сообщила журналистам, что вакцинация против коронавируса будет по-прежнему добровольной, учитывая "очень высокую информированность населения" о преимуществах прививок.

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В четверг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала государства-члены "подумать об обязательной вакцинации" на фоне распространения новых случаев штамма "Омикрон".

"Я понимаю, что страны с низким охватом вакцинацией рассматривают это и что фон дер Ляйен рассматривает возможность начала дебатов, но в нашей стране ситуация совсем другая", - заявила Дариас на пресс-конференции.

По ее словам, такого мнения придерживаются также руководители органов здравоохранения каждого из 17 автономных регионов Испании, с которыми она обсуждала меры борьбы с эпидемией на Рождество.

Почти 80% населения Испании полностью вакцинировано против Covid-19, это самый высокий уровень вакцинации среди наиболее густонаселенных стран Европы.

В четверг Германия объявила о новых жестких ограничениях для невакцинированных, а парламент Германии должен рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

Австрия первой в ЕС объявила о намерении ввести обязательную вакцинацию с февраля. Греция во вторник заявила, что сделает обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

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Испания Вакцины Коронавирус
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