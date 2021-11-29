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Іспанія запровадила карантин для прибулих з семи країн Африки

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:33

Іспанія з понеділка запровадила 10-денний карантин для мандрівників із низки африканських країн, у тому числі з ПАР, де виявлено новий штам коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Нові правила стосуються ПАР, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Зімбабве, Намібії, які внесені до списку країн, що становлять ризик.

Пасажири з цих країн повинні "дотримуватися карантину протягом десяти днів після прибуття або під час всього перебування в Іспанії, якщо це менше за цей термін", йдеться в документі.

Проте термін карантину може бути зменшений, якщо на сьомий день буде зроблено аналіз на коронавірус і його результати будуть негативними.

Під час карантину дозволено залишати місце проживання лише у разі нагальної потреби – купити продукти, ліки, поїхати до медичних закладів або в інших екстрених випадках.

Як повідомлялося, у зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Міністри охорони здоров’я країн "Групи семи" (G7) проведуть екстрену зустріч у понеділок щодо нового варіанта коронавірусу "Омікрон". 

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв'язку з новим штамом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки. 

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Іспанія
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