Британія залучає армію у районах, які вже тиждень без світла після потужного шторму

На північ Англії та в Шотландії у містечка, які вже тиждень залишаються без світла й тепла внаслідок негоди, на допомогу ремонтникам і місцевим мешканцям спрямовують військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Одразу після шторму "Арвен", який накрив Британію минулими вихідними і завдав великих збитків - особливо на півночі - спершу без світла залишилися понад 100 000 споживачів. Більшості відновили постачання відносно швидко, проте і на третій та четвертий день після негоди без базових послуг залишалися ще тисячі домівок.

За останніми даними, у графстві Камбрія без світла досі залишаються 6000 клієнтів компанії-оператора Northern Powergrid та ще 1700 Electricity North West.

У четвер військових вже почали залучати у Шотландії - для допомоги ремонтникам, які ліквідовують збитки.

Місцева влада графства Дарем повідомила, що чекають прибуття понад 100 військовослужбовців.

Жителі знеструмлених містечок розповідають репортерам, що втомилися сидіти у холоді й темряві, у багатьох немає як зарядити мобільні телефони і попросити про допомогу у разі надзвичайної ситуації.

У мерії Дарема розповіли, що військові будуть обходити домівки людей, щоб переконатись, що з ними все гаразд і за потреби надавати допомогу, а також тримати в курсі про орієнтовну тривалість ремонтних робіт. До такої підтримки вже залучені місцеві пожежники і рятувальники.

Нагадаємо, внаслідок негоди зі шквальним вітром, дощем та снігом у Британії загинули троє людей - через падіння дерев. Місцями пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину. На півночі Англії близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі. У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.

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