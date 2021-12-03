Британия привлекает армию в районах, которые уже неделю без света после мощного шторма

На севере Англии и в Шотландии в городки, которые уже неделю остаются без света и тепла из-за непогоды, на помощь ремонтникам и местным жителям направляют военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Сразу после шторма "Арвен", накрывшего Британию в прошлые выходные и нанесшего большой ущерб - особенно на севере - сначала без света остались более 100 000 потребителей. Большинству возобновили поставки относительно быстро, однако и на третий и четвертый день после непогоды без базовых услуг оставались еще тысячи домов.

По последним данным, в графстве Камбрия до сих пор остаются 6000 клиентов компании-оператора Northern Powergrid и еще 1700 Electricity North West.

В четверг военных уже начали привлекать в Шотландии - для помощи ликвидирующим ущерб ремонтникам.

Местные власти графства Дарем сообщили, что ожидают прибытия более 100 военнослужащих.

Жители обесточенных городков рассказывают репортерам, что устали сидеть в холоде и темноте, у многих нет возможности зарядить мобильные телефоны и попросить о помощи в случае чрезвычайной ситуации.

В мэрии Дарема рассказали, что военные будут обходить дома людей, чтобы убедиться, что с ними все в порядке и при необходимости оказывать помощь, а также держать в курсе по поводу ориентировочной продолжительности ремонтных работ. К такой поддержке уже привлечены местные пожарные и спасатели.

Напомним, в результате непогоды со шквальным ветром, дождем и снегом в Британии погибли три человека - из-за падения деревьев. Местами порывы ветра достигли скорости 157 км/ч. На севере Англии около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе. В Шотландии также возникли перебои с железнодорожным сообщением, пассажиры одного из поездов просидели в вагонах 17 часов.

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