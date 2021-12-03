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Підозрюваного у шпигунстві на РФ британця можуть екстрадувати з Німеччини

П'ятниця, 3 грудня 2021, 17:22

Влада Німеччини заявила, що колишньому співробітнику британського посольства в Берліні, звинуваченому в передачі документів російській розвідці, загрожує екстрадиція до Великої Британії.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура землі Бранденбург, до якої належить Берлін, підтвердила, що запит про екстрадицію було подано.

Цього чоловіка, громадянина Британії, заарештували в серпні за підозрою в наданні інформації російській розвідці в обмін на готівку як мінімум з листопада 2020 року.

Він працював місцевим співробітником у посольстві до свого арешту, який став результатом спільного розслідування німецької та британської влади.

Адвокат обвинуваченого заявив, що той за жодних обставин не хоче повертатися до Британії.

У квартирі британця, підозрюваного у шпигунстві на РФ, виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого в Україні підрозділу "Беркут".

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Велика Британія Німеччина
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