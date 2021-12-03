Подозреваемого в шпионаже на РФ британца могут экстрадировать из Германии

Власти Германии заявили, что бывшему сотруднику британского посольства в Берлине, обвиняемому в передаче документов российской разведке, грозит экстрадиция в Великобританию.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура земли Бранденбург, к которой относится Берлин, подтвердила, что запрос об экстрадиции был подан.

Этот мужчина, гражданин Великобритании, был арестован в августе по подозрению в предоставлении информации российской разведке в обмен на наличные деньги как минимум с ноября 2020 года.

Он работал местным сотрудником в посольстве до своего ареста, который явился результатом совместного расследования немецких и британских властей.

Адвоката обвиняемого заявил, что тот ни при каких обстоятельствах не хочет возвращаться в Великобританию.

В квартире арестованного британца обнаружили несколько российских флагов и нашивку расформированного в Украине подразделения "Беркут".

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