В Польше заявили о "диверсионных действиях" белорусских пограничников

В Пограничной службе Польши заявили, что белорусские коллеги неоднократно разрушали забор из колючей проволоки на границе и затем мешали устранять повреждения.

Об этом PAP рассказала спикер пограничников Анна Михальская, пишет "Европейская правда".

По её словам, около 17:00 3 декабря белорусские пограничники в районе населенного пункта Михалув подошли к заграждению и порезали проволоку. Когда польские пограничники подошли устранять повреждения, они слепили их лазерами и стробоскопами. В последующие часы так повторилось шесть раз.

"Мы не заметили, чтобы через поврежденный забор на территорию Польши прошли мигранты. Это диверсионные действия со стороны Беларуси", - заявила спикер.

Однако в районе населенного пункта Черемха около 18 часов границу удалось пересечь группе из 40 мигрантов. Перед тем кто-то разрушил на той секции забор из колючей проволоки. По словам Михальской, эту группу остановили и вернули на линию границы.

Всего за сутки пограничники зафиксировали 62 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью.

Напомним, на днях польские пограничники заявили, что установленные ими мощные фонари для освещения линии границы разбили с белорусской стороны выстрелами из пневматического оружия.