В Польше среди задержанных за помощь "мигрантам Лукашенко" снова есть украинцы

За прошедшие сутки в Польше задержали еще пять человек за помощь нелегальным мигрантам, попавшим на территорию страны из Беларуси, среди них есть и граждане Украины.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря пограничников Анны Михальской, один задержанный является гражданином Польши, двое - граждане Украины, четвертый - гражданин Афганистана.

Одного из украинцев и афганца задержали недалеко от границы с Литвой, они перевозили несколько человек. Сам гражданин Афганистана легально находился в Польше.

Поляк, проживающий в пограничном Подлясском воеводстве, перевозил четырех граждан Сирии.

Детали о втором задержанном украинце не приводят.

В свою очередь, спикер полиции Подлясского воеводства сообщил также о задержании гражданина Грузии, который в своем автомобиле перевозил четырех граждан Сирии.

Всего за время искусственного миграционного кризиса в Польше задержали за перевозку мигрантов уже около 330 человек. Среди них неоднократно были граждане Украины, некоторые перевозили более десятка пассажиров.

Напомним, в Пограничной службе заявили также, что 3 декабря вечером белорусские пограничники неоднократно резали забор из колючей проволоки, а затем мешали польским коллегам устранять повреждения.